Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове

11:44, 23 апреля 2018, ПАИ

В минувшие выходные на 8-м хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» определили лучших танцоров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодежном центре.

Организаторами фестиваля выступили Молодежный центр Пскова, хип-хоп центр «Хоть Отбавляй» и Школа танцев «Dance Family». На отборочный этап было подано более 160 заявок. Из них 40 – танцевальные коллективы. Оценивали танцевальное мастерство участников судьи международного уровня, которые тоже выступили перед ребятами и гостями фестиваля с показательными номерами.

Участники фестиваля сразились в отборочных баттлах, лучшие – показали свои умения на сцене во время финала. В номинации «HIP-HOP battle Junior» лучшим признан танцор из Кингисеппа Дмитрий Яковлев, на втором месте Денис долгов из Пскова. В номинации «BREAK-DANCE battle Profi» победу одержал Давид Киреев (Псков), финальный баттл ему уступил пскович Денис Вознюк. В номинации «HIP-HOP battle Profi» победил Роман Егоров (Великий Новгород), Даниил Власов из Пскова занял второе место, Ирина Тимофеева (Псков) – третье.

Номинация «BREAK-DANCE battle Kids» стала отборочной площадкой для участия в Ежегодном международном фестивале хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM. Путевку на фестиваль получил победитель номинации Глеб Дьяков (Москва). Вторым в этой номинации стал танцор по прозвищу Полтос, третьим - Engry Boy.

Призовые места в командных номинациях распределились между псковскими коллективами. В детской командной номинации Шоу «ALL STYLES» (3 - 10 лет) на первом месте оказалась команда «Компот», на втором – «JFK kids», на третьем – «Flowers». Среди взрослых коллективов лучшей признана команда «JFK COMMUNITY», второе место заняла команда «NOT BAD», на третьем месте – «8 Dance Studio».

Особое внимание организаторов, тренеров и судей фестиваля было уделено технике безопасности. «Брейкинг – это своего рода спорт, поэтому прежде чем переходить к исполнению сложных трюков, важно укрепить свое тело и дух. Без общей физподготовки даже простой элемент может спровоцировать травму», - отметил один из организаторов, представитель хип-хоп центра «Хоть Отбавляй».

Напомним, ежегодный хип-хоп фестиваль «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове в восьмой раз. За 8 лет мероприятие не только охватило города Псковской области, но и вышло на межрегиональный и международный уровень.