Оздоровительно-спортивная акция «Антивирусная эстафета» прошла в Порховском районе

12:08, 23 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с волонтерами антинаркотического движения посетили в Порхове местные школы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в этих встречах приняло участие более ста учащихся.

Главная цель данной акции - содействие формированию ответственного отношения к своему здоровью, пропаганда здорового и активного жизненного стиля в подростково-молодежной среде. Сотрудники УКОН УМВД совместно с волонтерами антинаркотического движения провели с учащимися 9-11 классов мероприятия по профилактике потребления наркотических средств.

С ребятами обсуждались проблемы распространения наркотических средств и психотропных веществ среди молодежи. Говорилось об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также о негативном их влиянии на организм человека.

Гости рассказали о самом распространенном на сегодняшний день «бесконтактном» способе сбыта наркотических средств через глобальную сеть Интернет, куда чаще всего вовлечены именно подростки. Отмечалось, что выявление преступлений, совершаемых подобным способом, является одной из приоритетных задач, стоящих сегодня перед Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.