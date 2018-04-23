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30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
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Общество

30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога

Три десятка псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога, который проходил 21 апреля на Золотой набережной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Самый большой пирог (на домашних яйцах, с облепихой) приготовили для гостей праздника мастера «Хлебного хутора».

На празднике также состоялся розыгрыш нескольких подарков и путешествий. Так, ужин на двоих от «Ресторанного партнера» выиграла Татьяна Кудрявцева Татьяна, напитки от «Пивного дома» - Вера Котерева, блюдо для пирога от Мастерских авторской керамики - Наталья Балабанова, поездку в Санкт-Петербург от «Славянского тура» - Мария Балабанова, поездку в Тарту от «Славянского тура» - Александр Козлов, поездку в Ригу от «Славянского тура» - Наталья Егорова.

Напомним, что до 28 апреля продолжается конкурс фотографий, для участия в котором нужно выложить свои снимки в соцсети с хэштегом #псковскийпирог.
 

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