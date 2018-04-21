В Псковской области задержан преступник, находившийся в федеральном розыске

12:13, 23 апреля 2018, ПАИ

В поселке Дедовичи у дома на улице Бундзена сотрудники вневедомственной охраны отдела Росгвардии по Псковской области во взаимодействии с полицейскими задержали гражданина, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования правоохранители, обратили внимание на мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого гражданина. Выяснилось, что она находится в розыске за кражи, совершенные на территории Лужского района Ленинградской области.

Задержанный передан в отдел полиции.