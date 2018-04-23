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Общество

Проект «Чтобы помнили…» стартовал в Псковской области

Патриотический проект псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» «Чтобы помнили…» стартовал в Псковской области. В преддверии Дня Победы выездные мероприятия «Волонтеров Победы» состоялись в Стругах Красных и Пыталово.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, суть проекта — интерактивное театрализованное представление для молодежи, рассказывающее о жизни советского народа в годы Великой Отечественной войны.

«На несколько часов участники погружаются в атмосферу 40-ых годов прошлого века. Им открываются моменты жизни простых людей на войне, на чью долю выпали нечеловеческие испытания. Пять историй, каждый раз раскрывающихся по-разному, пробуждают у молодых людей чувства сострадания и гордости», — рассказали организаторы.

Интерактивные уроки патриотизма ежегодно проходят в Пскове в преддверии Дня Победы. Проект дает возможность каждому участнику прочувствовать на себе тяготы военной жизни и определить для себя истинное понимание героизма и патриотизма.

До 17 мая «Чтобы помнили…» также увидят молодые жители Невеля, Печор, Старого Изборска, Дно, Пскова, Палкино и Писковичей. Сегодня мероприятие пройдет в Великих Луках.

Помощь в реализации проекта оказывают студенты Псковского областного колледжа искусств и волонтеры.

Отметим, реализация проекта «Чтобы помнили…» идет на средства грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

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