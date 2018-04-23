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Общество

Дата проведения публичных слушаний «Об исполнении бюджета Пскова за 2017 год» переносится

27 апреля в 18:00 в зале заседаний Псковской городской думы пройдут публичные слушания «Об исполнении бюджета Пскова за 2017 год». Соответствующее постановление глава города Иван Цецерский подписал 19 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее было подписано постановление главы города, где была назначена дата публичных слушаний на 24 апреля.

Докладчиком в рамках слушаний выступит начальник финансового Управления администрации города Тамара Винт. Также будет представлен анализ расходной и доходной частей бюджета за предыдущий год.  

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