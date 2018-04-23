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Общество

В Пскове начался ремонт дворов

23 апреля заместитель главы Пскова, депутат по округу № 8 Елена Полонская проконтролировала ход выполнения ремонтных работ во дворах по улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В настоящий момент в городе приступили к ремонту дворов по улице Коммунальной 32, 38, 39. Эти адреса входили в план ремонта дворов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, но были перенесены на 2018 год.

На сегодняшний день подрядчиком уже произведен демонтаж старого асфальта, установлен новый бордюрный камень, уложен щебень, ведется подготовка основания дорожного полотна под асфальтирование и расширение парковки. Объекты по благоустройству будут сданы в эксплуатацию к 10 мая.

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