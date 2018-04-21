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Ураганный ветер повалил в Пскове семь деревьев

21 апреля на Псковскую область обрушился сильный ветер. Его порывы достигали 17 метров в секунду. Ураганный ветер повалил в Пскове семь деревьев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, оперативный вывоз деревьев организовала администрация города и сотрудники аварийно-спасательной службы.

Благодаря тому, что специалистами Управления городского хозяйства своевременно производится санация аварийных деревьев, удалось избежать больших повреждений. Заявок о повреждении или срыве кровли на пульт диспетчера ЦУКС и в ЕДДС не поступало.

Отметим, что в этот же день на легковое авто, припаркованное около одного из торговых центров, обрушился рекламный баннер. Машина получила повреждения.

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