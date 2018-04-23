Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей

12:38, 23 апреля 2018, ПАИ

Псковских сельхозпроизводителей приглашают принять участие в ярмарке «Весна-2018», которая будет проходить 29 апреля в Великих Луках на площади Ленина с 8:00 до 16:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организаторы ярмарки предлагают представить продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей, крестьянских хозяйств, садоводов-огородников, народных мастеров-умельцев.

Также на ярмарке можно будет приобрести мясную и молочную продукцию, разнообразный посевной материал - сортовой картофель, рассаду и семена цветов, саженцы плодовых деревьев и кустарников.

Кроме того, на площади будут работать городские творческие коллективы, которые проведут интерактивные игры и конкурсы.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону в Великих Луках: 8 (81153) 46553.