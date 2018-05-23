Секрет успеха #2: Дворянское гнездо

15:21, 23 мая 2018, ПАИ

Вторая часть проекта Псковского агентства информации и Псковского отделения ПАО Сбербанк, приуроченного к отмечаемому 26 мая Дню предпринимателя, посвящена гостиничному комплексу «Имение Алтунъ» в Новоржевском районе. Когда-то эти места были родовым имением дворян Львовых. Теперь же здесь, на берегу озера Алтун, в старинном парке, расположился гостиничный комплекс с рестораном, беседками и пристанью. О том, как же заброшенная усадьба превратилась в туристический центр, и чем ещё собирается удивить гостей «Имение Алтунъ» рассказала генеральный директор гостиничного комплекса Наталья Овчинникова.

- В Псковской области довольно много бывших дворянских усадеб, которые ныне находятся практически в руинированном состоянии, в этом списке ещё 10 лет назад был и Алтун. Наталья Петровна, расскажите, с чего началась новая история имения?

- В 2009 году на заброшенную и разрушенную красивую усадьбу обратили свое внимание петербургский бизнесмен и его сподвижники. Идея с самого начала была гораздо скромнее, инициаторы хотели лишь сделать место для выезда своего коллектива, своего рода базу отдыха.

Уже за первые месяцы усадьба начала преображаться, центральная часть парка выделилась, очистилась. Возник интерес к истории объекта, стало заманчиво показать все это гостям, привести в достойный вид, вложив не только средства, но и свои идеи и душу. Надо сказать, что душу вкладывал не только владелец комплекса, но и большая часть сотрудников гостиницы и ресторана, когда они уже появились в «Имении Алтунъ». Многие гордятся, что работают здесь.

Ну а название «Имение Алтунъ» - это память о его «дворянском происхождении».

- Очевидно, что создание гостиничного комплекса с нуля – задача сложная. С какими трудностями пришлось столкнуться?

- Трудности неминуемы, если приступаешь к чему-то новому, а тем более в столь отдаленной и отнюдь не обеспеченной инфраструктурой местности.

Прежде всего, поскольку и парк, и развалины барского дома – это памятники регионального значения, то пришлось согласовывать каждое действие, что затягивало процесс и делало его гораздо дороже. Каждая справочка – поездка в Псков.

Вторая проблема – отсутствие канализации, центрального водоснабжения, газа. Все проекты делались индивидуально и, конечно, за собственные средства инвестора. Кстати, газ который год собираются прокладывать, причем по территории «Имения Алтунъ», но к нам его подавать не хотят. Это очень большая проблема сельской местности Псковской области, и в частности нашего гостевого комплекса.

Есть трудности и с дорогой, она муниципальная, но никого не интересует, как едут люди на своих автомобилях по ухабам грунтовки. В итоге нам приходится самим, за свой же счёт, поддерживать её в проезжем состоянии. В Европе, к слову, когда частный инвестор берёт на себя восстановление исторического объекта и создание общественно значимого проекта, поступают иначе.

Само собой, что разных вопросов возникает много, но мы стараемся их решить.

- Позади порядка 10 лет большой работы, уже можно подвести некоторые итоги. Чего удалось достичь к сегодняшнему дню?

- На сегодня мы один из лидирующих загородных объектов Псковской области, ежегодно удостаиваемся признания по версии Tripadvisor, входим в 1% лучших отелей России по признанию Travellers choice 2016 и 2017 (среди top-10 для семейного отдыха и маленьких отелей России), имеем престижную награду World Luxury Hotel Awards - как «самый романтический отель» в 2013 году.

Усадебный ресторан «АмБар под дубами» также входит в Top Resto Псковской области. Его знают не только как ресторан при гостинице, но и сам по себе интересный объект общественного питания, архитектуры, проведения мероприятий и праздников.

Начинали мы с одного дома для гостей, а в 2014 году ввели второй корпус гостиницы и огромный банкетный шатер для масштабных мероприятий, в 2015 году расширили кухню ресторана, что позволило эффективнее и удобнее работать поварам, в 2016 году оборудовали детскую площадку, в 2017-м - парковку и спортивную площадку с профессиональным покрытием и инвентарем для различных видов спорта, полностью обновили понтон для отдыха гостей и парковки лодок. В этом году готовы принимать теннисистов, футболистов, гандболистов и любителей других игровых видов спорта. Конечно, на этом мы останавливаться не собираемся. Впереди создание полноценной современной инфраструктуры для проведения семинаров, конференций.



- Главное для любого объекта размещения – это гости, которые наверняка к вам возвращаются снова и снова, потому что даже короткой прогулки по гостиничному комплексу достаточного для того, чтобы влюбиться в эти места и, ещё не успев уехать, задумываться о новом визите. Откуда к вам наиболее часто приезжают? Каков поток отдыхающих сейчас?

- В «Имение Алтунъ» почти не приезжают случайно: это или поклонники Пушкина и Пушкинского заповедника как такового, или уже наши, алтунские, постоянные гости, для которых есть специальные программы: карты «Алтунка» и «Гость Алтунского барина». Конечно, мы констатируем явную сезонность спроса на отдых в столь отдаленной, хоть и неотразимо прекрасной, местности. Привлекательная комфортабельная гостиница, ресторан со своей особенной кухней, интерьером, укладом, красивая старинная усадьба, соседство с Пушкинским заповедником не всегда могут конкурировать с поездкой в Европу или на курорты.

Сейчас, с наступлением тепла, поток туристов будет расти, и совсем скоро свободных мест в гостинице не останется, поэтому номера надо бронировать заблаговременно. Лето и осень – это наш «высокий сезон». А гости наши - в основном петербуржцы, москвичи, приезжают и из других регионов, и из-за границы.

- Неужели жители Псковской области у вас практически не бывают?

- Псковичи больше посещают ресторан, проводят там свадьбы, юбилеи, корпоративы. Но, конечно, и среди тех, кто останавливается у нас, есть жители Пскова, Великих Лук и других мест Псковской области.

- А всё же как часто люди, побывав у вас однажды, возвращаются на отдых снова?

- Очень часто. В основном так оно и есть.

- Вы упомянули ресторан «АмБар под дубами». Откуда черпаете идеи для меню, ведь блюда, которые там подают, далеко не самые обычные?

- Меню ресторана довольно эклектично, и это не наша прихоть. Приезжие гости хотят попробовать блюда из дичи, настоящего дикого мяса, локальных продуктов с экологическими тонкостями, сезонные блюда, оригинальные и авторские рецепты. При этом местные посетители как раз не хотят ни лосятины, ни крольчатины, блюда от шефа для них непонятны, им надо что-то, что они видели или пробовали в городском кафе.

Приходится быть креативным, играть на опережение. Мы сезонно меняем меню, следим за трендами, но поддерживаем и выбор простых, понятных, сытных блюд. Тем не менее удивить мы всегда можем!

- Когда бываешь в загородных ресторанах, всегда рассчитываешь, что накормят тебя здесь блюдами из местных продуктов – из овощей, выращенных буквально на соседнем поле, из мяса животных, выкормленных на ближайшей ферме. А как на самом деле обстоят дела? У вас местные поставщики?

- Местные поставщики у нас есть, мы стараемся использовать все доступные в округе ресурсы, но их ассортимент пока не очень широк, хотелось бы побольше продуктов из соседних хозяйств, ну и индивидуального подхода от производителей.

Например, есть мясное хозяйство, но продают они по половине туши, а нам сегодня столько не нужно, нам, скажем, требуется только вырезка, но отдельно её не купить.

Есть местные сыродельные предприятия, и мы берём у них сыры, но они открываются и в скором времени закрываются. Сейчас вот уже чуть ли не четвёртое открылось, надеюсь, что у них бизнес пойдёт и наше сотрудничество будет долгим.

У нас есть потребность в зелени, в салатах. Летом мы всё это закупаем у замечательной местной девушки, у неё всегда очень хорошего качества эта продукция, а вот в остальное время года с этим проблема – в округе нет ни одного тепличного комплекса, функционирующего круглый год, а ехать в Псков или Великие Луки ради пучка салата – не рентабельно.

К сожалению, никто у нас не делает колбасу, не печёт хлеб. Хлебопекарня есть, но она делает просто хлеб, не «крафтовый», нет какой-то интересной продукции. В итоге хлеб мы печём сами, между прочим, невероятно вкусный!

Что касается мяса, то мы пытались держать своё хозяйство, но были вынуждены его закрыть – опять же не рентабельно.

Так что определённые минусы в таком нашем отдалённом местоположении есть.

- Вы говорите о расположении усадьбы, о проблемах с дорогой, с газоснабжением, а как обстоят дела с такими благами цивилизации, как, например, возможность выйти в интернет или расплатиться банковской картой?

- Конечно, и то и другое у нас имеется и довольно давно. Беспроводной интернет доступен и в гостиничных номерах, и в ресторане, и в парке, а за возможность безналичного расчёта у нас отвечает Сбербанк. Он – наш давний партнёр, и количество взаимных связей с каждым годом растет. Тут играют роль как все более разнообразные и современные предложения и продукты банка, так и личностный фактор: у нас великолепная, отзывчивая и доброжелательная партнерская команда в Псковском отделении: клиентский менеджер, руководители отделов, руководитель всего подразделения.

Немного обескураживающе было потерять обслуживание в нашем районном центре, это сокращало наши расходы и время, но работа с Псковским отделением нас вполне устраивает, тем более что мы задействуем все дистанционные современные инструменты работы. Все вопросы решаются быстро, эффективно, у нас однозначно нет проблем в общении с нашими партнерами. Хотелось бы еще, чтобы у них самих было время и возможность приезжать к нам! Мы будем только рады!

- А как вы решаете кадровый вопрос? В «Имении Алтунъ» трудятся местные жители или приглашённые специалисты?

- У нас работают приезжие из Петербурга, местные жители из Пушкинских Гор, Новоржева, близлежащих деревень, реже - Пскова. Кадровый вопрос всегда очень чувствителен для сферы обслуживания, мы ценим своих работников, которые честно и добросовестно трудятся, работают с огоньком, организуем для них повышение квалификации.

Безусловно, у наших сотрудников имеется возможность карьерного роста. Есть такие примеры: несколько человек, которые работают в «Имении Алтунъ» с открытия гостиничного комплекса, выросли до руководящих позиций.

- Вы сказали, что «Имение Алтунъ» ни в коем случае не собирается останавливаться в своём развитии, в освоении территории. Раскройте секрет, чего ждать в будущем вашим гостям?

- В первую очередь мы должны держать планку по сервису. Всегда радует, когда гости, возвращаясь, пишут в книге отзывов, что все на том же уровне, что они рады это видеть, рады за нас, будут нас рекомендовать и сами обязательно вернутся.

Во-вторых, хотелось бы заполучить газ от идущей по нашему участку магистрали, чтобы мы могли более экономично обеспечивать тепло и уют нашим гостям зимой.

И будем работать над тем, чтобы компенсировать неминуемые сезонные спады туристического потока, насколько это возможно.

- Всё это, скажем так, ваши гости смогут почувствовать, а вот увидят ли они что-то новое? Появятся ли какие-то новые объекты или строительные работы завершены?

- У нас есть незавершённые проекты. Например, есть старинное здание спиртохранилища. Мы его очистили от жёсткой химии, которая там хранилась в советское время, вынесли грунт, восстановили и утеплили эту постройку. В планах открыть там конференц-зал и разместить пивоварню. Это очень затратный проект, который ждёт своей реализации.

Ещё есть здание кузницы. Долго думали, что же там сделать, решили превратить его в отдельный коттедж, рассчитанный на небольшую компанию.

Кроме того, хотелось бы начать реализовывать «проект мечты». Он предполагает восстановление здания скотного двора с тем, чтобы там сделать ещё один гостиничный комплекс, несколько обособленный, с патио, с внутренним двориком, со своей ресторацией. Пока это существует только на эскизе.

- Наталья Петровна, а если говорить в общем, то легко ли в России, в Псковской области вести туристический бизнес?

- И в России, и тем более в Псковской области, нелегко. Уже упоминала сезонность. Есть мнение, что транспортная отсталая инфраструктура тормозит развитие отрасли. Кадровый вопрос – животрепещущ в некоторых направлениях. Волнует и то, что те интересные исторические объекты, которые могли бы быть целью путешественников, с годами полностью уходят в небытие, разрушаются, потому что никому не нужны. Это очень печально.

- С чего вы бы посоветовали начать тем, кто только собирается открыть своё дело в сфере туризма? От каких ошибок предостерегли бы?

- Надо хорошо взвесить свои возможности и перспективы будущего бизнеса. Только преданные этому делу люди смогут пройти через тернии, ведь даром здесь ничего не дается. Приходится принимать трудные решения, дневать и ночевать на работе, отказываться от собственного отдыха для того, чтобы у гостей этот отдых состоялся на безупречном уровне. Но тем, кто этого не боится, наградой будут благодарные отзывы и постоянные гости, чей круг ширится.

- Очевидно, что «Имение Алтунъ» - уже бренд, имя, которое известно многим, этакий знак качественного отдыха. А как вы считаете, в чём залог успеха вашего гостиничного комплекса?

- Неизменный уровень сервиса и индивидуальный подход вдобавок к красоте вокруг!