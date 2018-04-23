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Общество

Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»

21 апреля в ТРК «Акваполис» состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018». 

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, в программе были представлены танцевальные номера:

- Восточный танец от инструктора клуба - Ольги Виноградской.

- Зажигательная латина от коллектива «Дэнс Микс». 

- Восточный танец от инструктора клуба Юлии Вихровой.

- Восточное шоу от Юлии Вихровой и Оксаны Чайниковой.

- Выступление танцевального коллектива «Дэнс Микс».

- Выступление победительницы Мини Мисс 2018 - Алены Боженковой. 

- Выступление конкурсанток Мисс Супер-фитнес 2018.

А также программу украсили своим выступлением группа «Персики« и многое другое.

  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина
  • Гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер Фитнес 2018»
    Фото: Татьяна Родина

Организаторы мероприятия - спортивный клуб «Супер-фитнес», клуб «S-Fitnes» и ТРК «Акваполис».

Во время шоу была разыграна программа похудения «21» от клуба «Супер-фитнес», а так же несколько билетов на предстоящее финальное шоу «Мисс Супер-фитнес 2018» которое состоится 29 апреля в клубе-ресторане «NATA INN». Начало в 18:00.

Билеты уже поступили в продажу. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 56-60-80.

Генеральные спонсоры мероприятия: Служба доставки здорового питания Fito Eda, кафе «Окинава».

Партнеры: С-фитнес, «Mirra», Королев Продакшн, студия танца Fit&Dance, модельное агентство Сигма, фитнес-тренер и массажист Сергей Куренков.

Флористика мероприятия: студия цветов «IL PELICANO».

Информационные спонсоры: Телеканал «Первый Псковский», радиостанции «7 Небо» и «Радио Дача», Псковское агентство информации, рекламно-производственная фирма «Продвижение».

Официальный фотограф: Татьяна Родина. 

Визажист и мастера по прическам: Марина Тращенкова, Юлия Зимняя, Лидия Девальд «Сontour_pro_studio»

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