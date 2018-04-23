0
15:54
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
15:23
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
14:06
Отопительный сезон в Пскове завершается
13:26
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
13:19
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
12:38
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
12:23
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Еще новости
  • Коротко
Общество

Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома

Риелтор гарантирует присутствие актёра Константина Хабенского на процедуре оформления продажи его дома в деревне Тараскино в Новоржевском районе. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Там указано, что общая площадь дома - 80 кв. метров. Площадь участка - 40 соток. За дом предлагается отдать 2 млн 700 тысяч рублей. Постройка располагается на берегу озера Посадниковское. Риелтор сообщает, что от дороги дом скрыт соснами и кустами.

  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ
  • Дом Хабенского
    Фото: ПАИ

«Хорошее уединенное место с выходом на берег. Возле берега  - просторная баня. Дом высокий, не сырой. В доме два этажа. На первом этаже - кухня со столовой зоной, гостиная и небольшая гостевая спальня. Красивый камин, библиотека. Закрытая терраса с видом на озеро и туалет с душем. На втором этаже - две спальни и гардеробная. Дом отапливается электрическими батареями, горячая вода  - бойлер. На втором этаже - открытая терраса с видом на озеро. На участке есть беседка с мангалом, колодец, садовые деревья. В доме все удобства, вода, канализация. Деревня жилая. Гарантировано присутствие Константина на оформлении!» - сказано в объявлении о продаже недвижимости.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
23 апреля 2018
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
23 апреля 2018
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
Отопительный сезон в Пскове завершается
23 апреля 2018
Отопительный сезон в Пскове завершается 3
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
23 апреля 2018
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
23 апреля 2018
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
23 апреля 2018
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
23 апреля 2018
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
23 апреля 2018
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове

Идет загрузка...