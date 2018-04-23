Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома

13:26, 23 апреля 2018, ПАИ

Риелтор гарантирует присутствие актёра Константина Хабенского на процедуре оформления продажи его дома в деревне Тараскино в Новоржевском районе. Об этом сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Там указано, что общая площадь дома - 80 кв. метров. Площадь участка - 40 соток. За дом предлагается отдать 2 млн 700 тысяч рублей. Постройка располагается на берегу озера Посадниковское. Риелтор сообщает, что от дороги дом скрыт соснами и кустами.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













«Хорошее уединенное место с выходом на берег. Возле берега - просторная баня. Дом высокий, не сырой. В доме два этажа. На первом этаже - кухня со столовой зоной, гостиная и небольшая гостевая спальня. Красивый камин, библиотека. Закрытая терраса с видом на озеро и туалет с душем. На втором этаже - две спальни и гардеробная. Дом отапливается электрическими батареями, горячая вода - бойлер. На втором этаже - открытая терраса с видом на озеро. На участке есть беседка с мангалом, колодец, садовые деревья. В доме все удобства, вода, канализация. Деревня жилая. Гарантировано присутствие Константина на оформлении!» - сказано в объявлении о продаже недвижимости.