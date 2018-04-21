Забытый пакет с продуктами украл пскович из магазина на улице Некрасова
В Пскове экипаж вневедомственной охраны задержал 44-летнего местного жителя подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по региону.
Вечером 20 апреля к экипажу группы задержания вневедомственной охраны обратилась женщина, которая пояснила, что неизвестный мужчина совершил кражу пакета с продуктами, который она оставила в магазине на улице Некрасова.
Росгвардейцы незамедлительно организовали поисковые мероприятия. В ходе отработки территории у дома по улице Карла Маркса подозреваемый был задержан. Похищенное изъято.