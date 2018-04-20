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Экономика

40 миллионов на 90 домов потратил фонд капремонта в Псковской области за первый квартал 2018 года

В Псковской области в первом квартале 2018 года Региональным оператором фонда капремонта были выполнены и оплачены работы по капитальному ремонту 90 многоквартирных домов на общую сумму 39,25 миллионов рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе оператора, были отремонтированы 3 фасада, 12 крыш, 3 системы электроснабжения, 7 систем холодного водоснабжения, 4 системы водоотведения, 2 системы горячего водоснабжения, 1 система теплоснабжения.

Кроме того, за первые три месяца 2018 года регоператором было заключено 45 договоров на сумму 99,6 миллионов рублей.

По итогам первого квартала собираемость взносов на капитальный ремонт по общему счету составила 75,72%. 23 многоквартирных дома перешли на специальный счет.

В пресс-службе также сообщили, что региональный оператор за отчетный период направил более 260 исков в связи с неуплатой гражданами взносов за капитальный ремонт, а также заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 2,1 миллионов рублей.

Напомним,  что региональная программа капремонта рассчитана да 2043 года. Со сроками капитального ремонта конкретных домов можно ознакомиться на сайте fkr60.ru в разделе Региональная программа.

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