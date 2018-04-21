Девять псковичей заблудились в лесу Красногородского района

14:31, 23 апреля 2018, ПАИ

22 апреля поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Люмжево Красногородского района в лесу заблудились 9 человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в процессе сбора дикоросов граждане потеряли ориентацию в пространстве и заблудились.

Их обнаружили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Медицинская помощь заблудившимся в лесу гражданам не потребовалась.