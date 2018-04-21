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Псковичка украла косметику из магазина на Рижском проспекте

21-летняя псковичка украла косметику из магазина на Рижском проспекте, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали гражданку, которая похитила из торгового зала косметику.

Для дальнейшего разбирательства псковичка передана сотрудникам полиции.

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