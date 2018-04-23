0
15:54
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
15:23
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
14:06
Отопительный сезон в Пскове завершается
13:26
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
13:19
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
12:38
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
12:23
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Еще новости
Общество

Благотворительную акцию «Фронтовая посылка – ветерану Победы» проводит псковский филиал Почты России

Псковский филиал Почты России совместно с Советом ветеранов войны и труда Псковской области проводит благотворительную акцию «Фронтовая посылка – ветерану Победы», приуроченную к празднованию Великой Победы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФПС Псковской области филиал ФГУП «Почта России», любой желающий может прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов войны и труда Псковской области для вручения.

«Акция впервые стартовала год назад. Благодаря активному участию жителей области и поддержке организаций, нам удалось собрать и вручить посылки нескольким десяткам ветеранов. Сбор «фронтовой посылки» - прекрасная возможностью порадовать наших земляков, прошедших ужасы войны. Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительной акции», - отметил директор Псковского филиала Почты России Андрей Марков.

Отметим, что в акции принимают участие отделения почтовой связи, расположенные в Пскове, Великих Луках и районных центрах Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
23 апреля 2018
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
23 апреля 2018
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
Отопительный сезон в Пскове завершается
23 апреля 2018
Отопительный сезон в Пскове завершается 3
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
23 апреля 2018
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
23 апреля 2018
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
23 апреля 2018
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
23 апреля 2018
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
23 апреля 2018
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове

Идет загрузка...