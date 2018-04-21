Разыскиваемый за убийство и разбой иностранец пытался нелегально перейти границу в Псковской области

14:40, 23 апреля 2018, ПАИ

В районе населенного пункта Лобок Невельского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлен иностранный гражданин, находящийся на территории Белоруссии в розыске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, мужчина 1975 года рождения намеревался скрытно по лесу пересечь государственную границу без каких-либо документов, удостоверяющих личность.

Выяснилось, что он объявлен правоохранительными органами Белоруссии в розыск за убийство и разбой.

За нарушение правил пограничного режима задержанный привлечен к административной ответственности в виде штрафа, после чего в установленном порядке был передан сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии.