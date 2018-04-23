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Общество

План повышения энергоэффективности утвердило Правительство РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил комплексный план повышения энергоэффективности. Об этом он сказал в ходе совещания с вице-премьерами, сообщает ТАСС.

«Как известно, мы в этой сфере по части энергоэффективности сильно отстаем от лидерских позиций», - сказал Дмитрий Медведев. По его словам, задачи повышения энергоэффективности будут решаться в комплексе с применением мер государственного регулирования и стимулирующих мер.

«План включает в себя действия по повышению энергоэффективности инфраструктурных компаний, промпредприятий, организаций бюджетной сферы, многоквартирных домов. Это направления, где энергоэффективность пока оставляет желать лучшего, где велики потери в сетях, где есть возможность оптимизации», - добавил глава кабинета министров.

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