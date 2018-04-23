0
15:54
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
15:23
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
14:06
Отопительный сезон в Пскове завершается
13:26
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
13:19
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
12:38
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
12:23
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Еще новости
Общество

Псковичам предлагают поблагодарить полицейских

В видеоакции «Спасибо, полицейский!» предлагает принять участие жителям региона УМВД России по Псковской области. Она проводится в преддверии 300-летнего юбилея Российской полиции и продлится  до 9 мая включительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Псковичам предлагается прислать  свои видео с рассказами о том, как помогли полицейские, а также с поздравлениями в адрес стражей порядка. Героями историй могут быть представители различных полицейских профессий, которые не остались равнодушными к проблемам и проявили заботу и внимательность при исполнении служебных обязанностей или в бытовых, житейских ситуациях.

Видео может быть снято в любом формате, например на телефон, требований к качеству и длительности также не предъявляется. Будет приветствоваться творческий подход. Свои видеоработы можно присылать по электронному адресу mvd60@mvd.gov.ru  или на официальную страницу Управления в соцсети «ВКонтакте».

Видеоролики будут публиковаться на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области и в аккаунте «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
23 апреля 2018
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
23 апреля 2018
Псковичам предлагают поблагодарить полицейских
Отопительный сезон в Пскове завершается
23 апреля 2018
Отопительный сезон в Пскове завершается 3
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
23 апреля 2018
Риелтор гарантирует присутствие Хабенского на процедуре оформления продажи его псковского дома
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
23 апреля 2018
Состоялось гала-шоу участниц проекта «Мисс Супер-фитнес 2018»
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
23 апреля 2018
Принять участие в великолукской весенней ярмарке приглашают псковских сельхозпроизводителей
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
23 апреля 2018
30 псковских кулинаров принесли выпечку на Праздник псковского пирога
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове
23 апреля 2018
Финал хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел в Пскове

Идет загрузка...