Псковичам предлагают поблагодарить полицейских

15:23, 23 апреля 2018, ПАИ

В видеоакции «Спасибо, полицейский!» предлагает принять участие жителям региона УМВД России по Псковской области. Она проводится в преддверии 300-летнего юбилея Российской полиции и продлится до 9 мая включительно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления.

Псковичам предлагается прислать свои видео с рассказами о том, как помогли полицейские, а также с поздравлениями в адрес стражей порядка. Героями историй могут быть представители различных полицейских профессий, которые не остались равнодушными к проблемам и проявили заботу и внимательность при исполнении служебных обязанностей или в бытовых, житейских ситуациях.

Видео может быть снято в любом формате, например на телефон, требований к качеству и длительности также не предъявляется. Будет приветствоваться творческий подход. Свои видеоработы можно присылать по электронному адресу mvd60@mvd.gov.ru или на официальную страницу Управления в соцсети «ВКонтакте».

Видеоролики будут публиковаться на официальном интернет-сайте УМВД России по Псковской области и в аккаунте «ВКонтакте».