Три региональные награды предложил ввести врио губернатора Псковской области

16:12, 23 апреля 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников предложил ввести три региональные награды: звание «Почетный гражданин Псковской области», медаль «За заслуги перед Псковской областью» и региональную медаль «Родительская слава». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания Геральдического совета Псковской области, которое проходит сегодня, 23 апреля.

Председатель правового комитета администрации Псковской области Андрей Карпов доложил, что претендент на звание «Почетный гражданин Псковской области» должен будет иметь рабочий стаж не менее 20 лет и прожить на территории области не менее 20 лет. Это звание будет в течение года присуждаться только одному человеку. Медали «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава» смогут получить три человека в год.

Так же предлагается сопровождать присуждение звания «Почетный гражданин Псковской области» разовой выплатой в размере 100 тысяч рублей, а обладателей медалей «За заслуги перед Псковской областью» и «Родительская слава» премировать суммами в 50 и 30 тысяч рублей, соответственно. Андрей Карпов уточнил, что пока это все лишь предложения для рассмотрения.

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов отметил, что звание «Почетный гражданин Псковской области» должно присуждаться решением регионального парламента и предложил подумать, какие льготы и меры поддержки может получить его обладатель. Михаил Ведерников согласился с председателем заксобрания и в свою очередь предложил подумать о том, чтобы эта награда могла присуждаться не только жителям региона, но и в целом людям, много сделавшим для области.

«Необходимо продумать процедуру и механизм присвоения звания. Четко прописать критерии, посмотреть опыт районов, городов, других регионов. Процедура должна быть прописана так, чтобы не тот, кого выдвинули, собирал справки, а инициативная группа», - подчеркнул глава региона.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова отметила, что медаль «Родительская слава» должна стать наградой для женщин, которые много времени уделяют воспитанию детей и предложила не ограничиваться критерием многодетности. Михаил Ведерников попросил детально попросил прописать все критерии и требования. Следующее заседание Геральдического совета состоится в период с 10 по 15 мая.