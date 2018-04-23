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Общество

Более 200 килограммов рыбы изъяты у браконьеров на псковских водоёмах

За неделю, с 16 по 22 апреля, в Псковской области у нарушителей законодательства были изъяты 202 килограмма незаконно добытой рыбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

За семь дней отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявил 55 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов и наложил штрафов на сумму 46,5 тыс. рублей. Взысканы были 40 тыс. рублей.

Кроме незаконно добытой рыбы у браконьеров изъяты 167 незаконных орудий лова и 3 транспортных средства.

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