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Общество

Специалисты «Псковэнерго» не допустили массовых отключений потребителей

21 апреля на территорию Псковской области обрушился штормовой ветер, который  представлял угрозу нормальной работе электрических сетей.  В наибольшей степени от удара стихии пострадали южные  районы области.  

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» был объявлен режим повышенной готовности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе энергокомпании, с 8:00 субботы на круглосуточном дежурстве находился оперативный штаб под руководством первого заместителя директора - главного инженера Андрея Кузьмина.  Оперативные штабы также работали во всех производственных отделениях электрических  сетей «Псковэнерго».

Повреждений системообразующих линий и массовых отключений потребителей допущено не было. На выходных в регионе на оперативном дежурстве находилось 123 аварийных бригады, которые выполняли текущие заявки потребителей в сетях 0, 4 кВ, связанные с локальными отключениями. В 38 случаях для подачи электроэнергии жителям были задействованы  передвижные дизельные и бензиновые генераторы. 

В Великих Луках в воскресенье вечером, 22 апреля, при производстве несанкционированных земляных работ в охранной зоне ЛЭП частным лицом была повреждена  кабельная линия  6 кВ на улице Новоселенинской. Без электроснабжения остались ряд многоэтажных и частных жилых домов южной столицы на улицах Заслонова, Антонова, Герцена, Щорса и непосредственно Новоселенинской. Специалисты РЭС №1 «Южных электрических сетей» «Псковэнерго» произвели оперативные переключения и запитали потребителей по резервным схемам. При последующем проведении ремонта данной линии для перевода потребителей на нормальную схему электроснабжения, на время проведения оперативных переключений энергетики задействовали  резервные источники электроснабжения. 

До вечера понедельника, 23 апреля, в «Псковэнерго» сохраняется режим повышенной готовности. В производственных отделениях производится учащенный контроль за работой оборудования подстанций и участков воздушных ЛЭП, введен запрет на плановые работы в энергоустановках.

Кроме того, три бригады «Псковэнерго» выехали на помощь коллегам из «Тверьэнерго» ликвидировать последствия непогоды в Торопецком районе Тверской области. 

«Псковэнерго» напоминает, что по всем вопросам, связанным с аварийными отключениями и восстановлением электроснабжения жители области могут обращаться по единому телефону «горячей линии» МРСК Северо-Запада 8-800-333-02-52. Звонок бесплатный.    

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