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Кукурузу неизвестного происхождения обнаружили в Псковской области

На посту весового контроля в Любятово задержано автотранспортное средство с фуражной кукурузой, следовавшее из Курской области в адрес сельскохозяйственного предприятия Лужского района Ленинградской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

При проведении документарного контроля установлено, в товарно-транспортной накладной на перевозимую в автомобиле фуражную кукурузу отсутствует информация о годе урожая, месте происхождения, наименовании заявителя, декларации о соответствии, что делает невозможным проследить эту партию зерна.

В отношении грузоотправителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора обращает внимание, что перемещение зерна возможно только с товаросопроводительными документами, содержащими информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям ТР ТС 015/2011. Декларация о соответствии является основным документом, подтверждающим безопасность зерна. Документ выдается только после проведения всех необходимых исследований в аккредитованной лаборатории на ряд показателей безопасности. При оценке безопасности зерна особое внимание отводится наличию токсичных элементов, ГМО, остаточного количества пестицидов, микотоксинов, радионуклидов, вредных примесей, тяжелых металлов.

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