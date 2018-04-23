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Общество

В Псковской области появится новый туристический сайт

В Псковской области появится новый туристический сайт, разработанный некоммерческой организацией «Псковской областной союз туриндустрии» (ПОСТ), передает корреспондент Псковского агентства информации с ее заседания, которое проходит сегодня, 23 апреля.

Сайт в настоящее время находится в стадии разработки. Предполагается, что он будет включать общую информацию о регионе для туристов, а также разделы о самом ПОСТ, о проводимых им мероприятиях и о том, как присоединиться к союзу.

Выступая на заседании организации, гендиректор компании «Ресторанный партнер» Андрей Филатов напомнил, что представители отрасли «долго искали форму, которая может объединить нас». Он выразил надежду, что каждый участник внесет «частичку души», а результатом станет качественный проект.

Директор «Славянского тура» Изабелла Коваль предположила, что в союз туриндустрии могут войти «ремесленники, транспортники», - «все те, кому интересно развитие туризма».

Начальник отдела развития туризма областного комитета по культуре Ольга Качнова, в свою очередь, отметила, что региональные власти рассчитывают на плодотворное сотрудничество с ПОСТ и видят в нем «прототип саморегулируемой организации», способной «продвигать потенциал туризма области на внутренних и внешних рынках».

В планах Псковского областного союза туриндустрии – создание событийного календаря региона. Кроме того, городские власти обратились к ПОСТ с просьбой помочь в подготовке буклета, который будет представлен в июне на 38-х Международных Ганзейских днях Нового времени в Ростоке (Германия).

Добавим, что Псковский областной союз туриндустрии был зарегистрирован в декабре 2017 года. Его учредителями стали компании «Континент-тур», «Ресторанный партнер», «СевЗапИнвест», «Славянский тур» и «Старые кварталы».

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