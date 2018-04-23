115 псковичей попали в больницы с ОРВИ и гриппом

18:01, 23 апреля 2018, ПАИ

С 16 по 22 апреля заболеваемость населения Псковской области гриппом и ОРВИ снизилась по сравнению с предыдущей неделей на 1,8%. Госпитализированы 115 человек или 1,7% от числа заболевших, среди них 71% дети. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Уровень заболеваемости превысил недельный эпидемический порог на 50,4%. Регистрируются лабораторно подтвержденные случаи гриппа.

По состоянию на 20 апреля, в связи с заболеваемостью учащихся ОРВИ на 7 дней приостановлен образовательный процесс в одной школе, закрыто одно дошкольное учреждение, а также 25 классов в 12 школах и одна группа в дошкольном учреждении.

Количество внебольничных пневмоний за неделю снизилось на 7,8% (142 случая).

Специалисты обращают внимание на необходимость своевременного обращения за медицинской помощью, особенно больным не привитым против гриппа, а также страдающим хроническими соматическими заболеваниями.