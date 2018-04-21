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Три медали привезли псковские боксёры с международного турнира в Эстонии

Три медали завоевали спортсмены из Пскова  на  39-м Международном турнире по боксу среди юношей 2004-2005,  2002-2003 годов рождения, юниоров 2000-2001 годов рождения и мужчин 1999 года рождения и старше. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соревнования проходили в  городе Маарду (Эстония), участие в них приняли  82 спортсмена из Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Финляндии, Беларуси и России.

Три воспитанника МБУ ДО ДЮСШ «Лидер» города Пскова показали хорошую технико-тактическую подготовку, волю к победе.

В итоге Вадим Иванов занял первое место в весовой категории до 60 килограммов (в группе юноши 2002-2003 годов рождения). В финальном бою он выиграл у спортсмена из Таллина (Эстония).

Антон Коношенко занял второе место в весовой категории до 43 килограмма (юноши 2004-2005 годов рождения). В первом бою он победил боксера из Германии. В финале уступил сопернику из Нарвы (Эстония).

Максим Богов в весовой категории до 50 килограммов (юноши 2004-2005 годов рождения) также стал вторым, уступив в финале боксеру из Маарду (Эстония).

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