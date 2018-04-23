Выплаты семьям с детьми освобождены от НДФЛ
Выплаты семьям с детьми освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает сайт главы государства.
Изменения внесены в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Утверждённые президентом поправки Государственная Дума приняла 12 апреля, Совет Федерации одобрил 18 апреля.