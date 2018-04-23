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Общество

Выплаты семьям с детьми освобождены от НДФЛ

Выплаты семьям с детьми освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, сообщает сайт главы государства.

Изменения внесены в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Документ освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Утверждённые президентом поправки Государственная Дума приняла 12 апреля, Совет Федерации одобрил 18 апреля.

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