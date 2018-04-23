0
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
10:37
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
09:39
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
20:56
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
10:06
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
09:46
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
15:34
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Еще новости
Политика

Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно

«Образовательный форум «Молодой гвардии Единой России» был нацелен на командную работу. На нем рассказывалось как стать лидером, как правильно общаться, как вести дебаты, как участвовать в выборах. Мы получили очень информации, а также мы познакомились с коллегами из других регионов России и стран СНГ», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации участница проекта #Команда2018 Ольга Бочканова.

Она напомнила, что форум МГЕР проходил в Казани 15-21 апреля. «В качестве спикеров форума выступали российские политики партии «Единая Россия», президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов и многие другие», - рассказала она.

«По приезду на форум нас разделили на команды по направлениям «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия». У меня, например, была проектная деятельность: перед нами была поставлена задача разработать проект в сфере развития городов», - отметила Ольга Бочканова.

Она также сообщила, что на этой неделе делегация Псковской области представит свои лучшие проекты врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову.

Напомним, что Псковскую область на форуме МГЕР представляли Алексей Пономаренко, Андрей Моргунов, Татьяна Коваленко, Ангелина Севергина и Ольга Бочканова. Их поездка стала возможной благодаря поддержке главы региона.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • #Команда2018
«Ночной забег» в Пскове Первые видеоролики готовы в рамках проекта #Команды2018 «Внуки истории» Волонтерский проект «Срочно требуются внуки» стартовал в Псковской области Армен Мнацаканян: Волонтёрский проект «Срочно требуются внуки» должен войти в список #Команды2018 Первый этап соревнований по бегу PRO SPORT в рамках проекта #Команда2018 будет бесплатным для участников Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани #КОМАНДА2018 (ИНФОГРАФИКА) Совет по молодежной политике Пскова примет участие в проекте #Команда2018 Командная работа: ПАИ-live с Денисом Матвеевым (ВИДЕО) Денис Матвеев об отборе заявок на проект #Команда2018: Процедура будет очень открытая
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
19 апреля 2018
Управлять проектами учились псковичи на форуме МГЕР в Казани
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области
19 апреля 2018
Делегация Псковской области во главе с Михаилом Ведерниковым работает в Калининградской области 6
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
18 апреля 2018
Лидия Драгунова вошла в число кандидатов в состав Молодёжной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018
17 апреля 2018
Спикер Молодежного парламента в прямом эфире ПАИ-live назовёт имена участников #Команды2018 2
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
17 апреля 2018
28 млн рублей для внедрения медицинских информационных систем получит Псковская область
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
16 апреля 2018
Псковичи принимают участие в образовательном форуме МГЕР в Казани
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств
15 апреля 2018
Владимир Путин: Россия готова развивать взаимодействие с Лигой арабских государств

Идет загрузка...