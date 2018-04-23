Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно

19:35, 23 апреля 2018, ПАИ

«Образовательный форум «Молодой гвардии Единой России» был нацелен на командную работу. На нем рассказывалось как стать лидером, как правильно общаться, как вести дебаты, как участвовать в выборах. Мы получили очень информации, а также мы познакомились с коллегами из других регионов России и стран СНГ», - рассказала корреспонденту Псковского агентства информации участница проекта #Команда2018 Ольга Бочканова.

Она напомнила, что форум МГЕР проходил в Казани 15-21 апреля. «В качестве спикеров форума выступали российские политики партии «Единая Россия», президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов и многие другие», - рассказала она.

«По приезду на форум нас разделили на команды по направлениям «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия». У меня, например, была проектная деятельность: перед нами была поставлена задача разработать проект в сфере развития городов», - отметила Ольга Бочканова.

Она также сообщила, что на этой неделе делегация Псковской области представит свои лучшие проекты врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову.

Напомним, что Псковскую область на форуме МГЕР представляли Алексей Пономаренко, Андрей Моргунов, Татьяна Коваленко, Ангелина Севергина и Ольга Бочканова. Их поездка стала возможной благодаря поддержке главы региона.