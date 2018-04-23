Самый большой доход среди депутатов Псковского областного Собрания по итогам 2017 года задекларировал Юрий Сорокин

18:20, 23 апреля 2018, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регионального парламента. Согласно этим данным, самый большой доход задекларировал член фракции Юрий Сорокин: 23 миллиона 877 тысяч 906,54 рублей.

На втором месте Сергей Быков - 15 миллионов 16 тысяч 816 рублей. Третьим по величине задекларированного дохода стал Анатолий Тиханов, заработавший в 2017 году 9 миллионов 136 тысяч 170,44 рублей.

Что касается задекларированной недвижимости, то здесь поставил рекорд Анатолий Тиханов. В совместной собственности с женой у него 187 земельных участков (общей площадью 24851090 квадратных метров), 4 жилых дома (58,6, 432,9, 54,7, 64,5, и 26,7 квадратных метров), 3 квартиры (66,1, 52,6 и 53,3 квадратных метров), а также газопровод, нежилое помещение (5918,3 квадратных метра) и нежилое здание (433 квадратных метров). В пользовании у парламентария часть земельного участка площадью 5656 квадратных метров и земельный участок площадью 333 квадратных метров.

Юрию Сорокину и его супруге принадлежат 5 земельных участков (общей площадью 6766 квадратных метров), 3 дома (377,3, 159,4 и 368,2 квадратных метров), 6 квартир (133,3, 34,524, 87,6, 61,1, 69,3 и 37,7 квадратных метров) и 2 нежилых помещения. В пользовании у парламентария часть акватории реки площадью 1 тысяча квадратных метров.

У Сергея Быкова 7 земельных участков, ½ жилого дома площадью 297,7 квадратных метров, 2/3 квартиры площадью 87,2 квадратных метров, парковочное место и 7 нежилых помещений. В пользовании у него нежилое помещение (незавершенное строительство) площадью 710,4 квадратных метров.

По количеству личного автотранспорта тройка лидеров также далеко оторвалась от коллег по региональному парламенту.

Вместе с женой Юрий Сорокин владеет легковыми автомобилями BMW М3, Kia Optima, Mercedes-Benz GLE 350d, «Лада Веста», двумя ВАЗ 2101, одним ВАЗ 21093, а также сверхлегким самолетом Remos GX.

У Анатолия Тиханова в совместной собственности с супругой два легковых автомобиля Lexus RХ350, мотовездеход, 4 снегохода и трактор «Беларус-82.1».

У Сергея Быкова - ВАЗ-21086, «Тойота Хайлендер», «Хонда СРВ», грузовик «Фусо 4784н2».

Отметим, что самый низкий доход среди депутатов областного Собрания в 2017 году получил Юрий Павлинов – 120 тысяч рублей. На втором месте с конца - Сергей Литвиненко, задекларировавший доход в 375 тысяч 995,15 рублей. На третьем - Алексей Севастьянов, который заработал 426 тысяч 405 рублей.