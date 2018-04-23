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Общество

Псковский бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылёв награждён за активное участие в нормотворческой деятельности

19-20 апреля в рамках Ялтинского международного экономического форума прошла очередная, 11-я по счету Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей.

В ходе первого дня конференции состоялось совещание федерального бизнес-омбудсмена с коллегами из регионов, в завершении мероприятия Борис Титов наградил региональных уполномоченных по итогам оценки эффективности деятельности в 2017 году. Бизнес-омбудсмен Псковской области Аркадий Мурылев был отмечен за активное участие в нормотворческой деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате псковского бизнес-омбудсмена.

Во второй половине дня региональные уполномоченные приняли участие в работе секций Ялтинского международного форума, в ходе которых поднимались вопросы экономической политики страны, российской юрисдикции и защиты бизнеса, а также одна из секций была посвящена блокчейн-технологиям как фактору цифровой экономики регионов.

В пятницу Псковский бизнес-омбудсмен принял участие в выездном заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генеральной прокуратуре РФ, пленарном заседании «Будущее России», завершился рабочий день заседанием уполномоченных по защите прав предпринимателей.

В рамках совещания Борис Титов обозначил ключевые направления развития института уполномоченных и обсудил с представителями регионов системные проблемы

и задачи, стоящие сегодня перед институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.

Участники обсудили подготовку ежегодного доклада Президенту России Владимиру Путину о состоянии бизнеса в России.

Кроме того, были подняты вопросы реализации в регионах округа федерального приоритетного проекта «Реформа контрольной и надзорной деятельности», внедрения целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

Не осталась без внимания тема внедрения онлайн-касс, уполномоченные обговорили проблемы и пути решения внедрения контрольно-кассовой техники (ККТ), итоги первой волны ее внедрения, а также налоговые вычеты при приобретении аппарата.

Также участники мероприятия обсудили результаты деятельности уполномоченных в 2017 году и основные направления работы на 2018 год.

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