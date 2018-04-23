Житель Псковского района попал в колонию строгого режима за вождение в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования

19:43, 23 апреля 2018, ПАИ

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

Приговором мирового судьи Псковского района он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установлено, что 16 декабря 2017 года мужчина, находясь в состоянии опьянения, находясь за рулем автомобиля «ВАЗ-2108», запустил двигатель и начал движение. Около спортивного комплекса «Ледовый Дворец», расположенного в д. Борисовичи Псковского района он был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району. После чего в связи с нахождением его в состоянии опьянения, сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Псковскому району был отстранен от управления транспортным средством, требование уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения не выполнил.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления и данных о личности подсудимого, с учетом наличия рецидива преступлений в его действиях, суд назначил жителю Псковского района наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механическими транспортными средствами на 2 года.