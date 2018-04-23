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Общество

Житель Псковского района, сломавший челюсть гражданину, на год ограничен в свободе

Прокуратурой Псковского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ, т.е. в том, что он, умышленно причинил средней тяжести вред здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В суде установлено, что 25 декабря 2017 года, около 18 часов 00 минут гражданин П. в ходе ссоры, возникшей на почве личной неприязни, умышленно нанес два удара в область лица гражданину М. Указанными действиями П. причинил гражданину М. физическую боль и телесные повреждения в виде перелома нижней челюсти, ссадины скуловой области и кровоподтека век левого глаза, чем причинил средней тяжести вред здоровью гражданина М.

С учетом позиции государственного обвинителя, обстоятельств совершения преступления, данных о личности подсудимого, который полностью признал себя виновным и раскаялся в содеянном, суд назначил ему наказание, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ в виде 1 года ограничения свободы с установлением ограничений.

 

 

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