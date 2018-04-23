ГИБДД напоминаем псковичам о порядке регистрации транспортных средств по четвергам и пятницам

20:06, 23 апреля 2018, ПАИ

Госавтоинспекция информирует жителей региона о том, что каждые четверг и пятницу с 14 часов государственная услуга по регистрации транспортных средств и прицепов к ним предоставляется только по предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, необходимую помощь в регистрации и предварительной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг вы можете получить, обратившись к консультанту. При себе следует иметь паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС.