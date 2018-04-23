В Пскове устанавливается личность сбытчика фальшивых купюр

20:10, 23 апреля 2018, ПАИ

УМВД России по Псковской области просит граждан оказать содействие в установлении личности молодого человека, изображенного на фото.

По имеющимся данным, он может быть причастен к сбыту поддельных денежных купюр достоинством 5000 рублей в магазинах популярной торговой сети на территории города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Граждан, располагающих любой информацией о личности указанного мужчины или его местонахождении, просят обращаться в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области по телефонам 8(911)8916757, 8(911)3722211 или 02.