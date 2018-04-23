Безработный житель Псковского района незаконно хранил боеприпасы времён ВОВ

20:15, 23 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району в ходе проведенных мероприятий обнаружили и изъяли у гражданина боеприпасы времен войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 20 апреля в гараже у 44-летнего безработного жителя одной из деревень Псковского района полицейские обнаружили более семидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра, два штыка, запал гранаты, две гранаты времен Великой Отечественной войны, а также гладкоствольное охотничье ружье.

Происхождение этого арсенала устанавливается в ходе проводимой проверки.