Безработный житель Псковского района незаконно хранил боеприпасы времён ВОВ
Сотрудники ОМВД России по Псковскому району в ходе проведенных мероприятий обнаружили и изъяли у гражданина боеприпасы времен войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По имеющимся данным, 20 апреля в гараже у 44-летнего безработного жителя одной из деревень Псковского района полицейские обнаружили более семидесяти патронов калибра 7,62 миллиметра, два штыка, запал гранаты, две гранаты времен Великой Отечественной войны, а также гладкоствольное охотничье ружье.
Происхождение этого арсенала устанавливается в ходе проводимой проверки.