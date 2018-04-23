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Общество

Псковские наркополицейские вышли на дистанцию здоровья

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с волонтерами антинаркотического движения приняли участие в «Ночном забеге». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более ста псковичей преодолели дистанцию в три километра, проходившую от Троицкого моста до Покровской башни. На старт также вышли заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Подобные мероприятия направлены на пропаганду активного отдыха и здорового образа жизни, предупреждение проявлений антиобщественного поведения. Все участники забега получили хороший заряд бодрости и много положительных эмоций.

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