Псковские наркополицейские вышли на дистанцию здоровья

20:20, 23 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области вместе с волонтерами антинаркотического движения приняли участие в «Ночном забеге». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более ста псковичей преодолели дистанцию в три километра, проходившую от Троицкого моста до Покровской башни. На старт также вышли заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Николай Цветков и председатель государственного комитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин.

Подобные мероприятия направлены на пропаганду активного отдыха и здорового образа жизни, предупреждение проявлений антиобщественного поведения. Все участники забега получили хороший заряд бодрости и много положительных эмоций.