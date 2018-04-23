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Общество

Пушкиногорским школьникам напомнили о последствиях незаконного оборота наркотиков

Открытый урок для старшеклассников Пушкиногорской средней общеобразовательной школы имени А.С.Пушкина провел полковник полиции Сергей Титов. Начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области рассказал ребятам о том, какие задачи решает в настоящее время Управление. Остановился, в частности, на ситуации, связанной с распространением наркотических средств «бесконтактным способом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сергей Титов отметил, что проблема распространения наркомании на сегодняшний день является особенно актуальной, поскольку в незаконный оборот наркотиков все чаще стала вовлекаться молодежь, так как именно данная категория населения, как правило, не имеет собственного постоянного заработка.

В качестве наглядного примера начальник УКОН УМВД рассказал о молодых людях, которые, стремясь заработать «легкие» деньги, в течение нескольких месяцев осуществляли «закладки» наркотических средств и психотропных веществ на территории региона. Противоправная деятельность этих лиц была пресечена сотрудниками по контролю за оборотом наркотиков в начале текущего года.

В ходе общения со школьниками руководитель УКОН УМВД призвал их серьезно задумываться о последствиях тех или иных своих действий и не допускать таких ошибок, какие совершили молодые люди, которым сейчас за незаконный оборот наркотиков грозит до двадцати лет лишения свободы.

В завершение встречи Сергей Титов поблагодарил ребят за внимание и пожелал им успешной сдачи предстоящих экзаменов.

 

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