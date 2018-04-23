Дедовичским школьникам студенты-медики напомнили правила оказания первой доврачебной помощи

20:39, 23 апреля 2018, ПАИ

2018 год в МЧС России объявлен Годом культуры безопасности. В условиях развития современного мира и новых рисков чрезвычайное ведомство уделяет большое внимание проведению комплексной работы по предупреждению и профилактике возникновения ЧС, к участию в которых будут привлечены самые широкие слои населения, представители органов государственной власти, бизнеса и общественных организаций. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, 19 апреля с учащимися МБОУ «Дедовичская средняя школа №1» было проведено комплексное занятие.

В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, занятие началось с лекции начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дедовичскому и Дновскому районам о правилах поведения на природе, а также о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.

Затем «эстафету» перехватило Псковское региональное отделение «РОССОЮЗСПАСа», с которым региональное МЧС сотрудничает уже с 2009 года.

С 2013 года Общественная организация осуществляет проект «Первая помощь», который создан и реализуется как составная часть программы по формированию безопасной среды обитания, подготовки различных групп населения к действиям в экстремальных ситуациях, выработки у людей активной жизненной позиции. Целью Программы является подготовка различных категорий граждан к действиям по оказанию первой помощи в быту и в чрезвычайных ситуациях.

Студенты ГБПОУ ПО «Псковский медицинский колледж», являющиеся членами студенческого корпуса спасателей молодежного крыла РОССОЮЗСПАСа Псковского регионального отделения, и сами уже прошедшие успешное обучение, организовали для старшеклассников практическое занятие по оказанию первой доврачебной помощи с применением медицинских манекенов-тренажеров для отработки приемов сердечно-легочной реанимации и имитации обструкции дыхательных путей. Данные манекены были приобретены Псковским региональным отделением «РОССОЮЗСПАСа» по субсидии, полученной от администрации Псковской области.

Участники занятий не только ознакомились с теорией, но и сами попробовали выполнить практические приемы по реанимированию предполагаемого пострадавшего с помощью манекена.

Как отметил перед началом практического занятия председатель Псковского регионального отделения «РОССОЮЗСПАСа» Николай Сучков, важность подобных занятий трудно переоценить. От грамотных действий человека, оказавшегося на месте чрезвычайной ситуации, зависит - выживет ли пострадавший или погибнет, останется инвалидом или вернется к привычной жизни после курса лечения, а также то, насколько быстро пострадавший поправится. Максимально широкое и полное доведение до сознания каждого человека, что он в любой момент может оказаться в сложной ситуации, грозящей здоровью и даже его жизни, жизни его близких и окружающих, и что он всегда должен быть готов противостоять этому, уметь действовать в сложных ситуациях, уметь оказать первую помощь себе и окружающим – одна из основных целей проекта «Первая помощь».