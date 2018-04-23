Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским

20:48, 23 апреля 2018, ПАИ

Рабочую встречу с главой города Великие Луки Николаем Козловским провел в понедельник, 23 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Одной из тем обсуждения стало завершение строительства, ввод в эксплуатацию и дальнейшее использование физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной и бассейном. Объект строится в южной столице по инвестиционной программе «Газпром-детям» и должен быть сдан в августе текущего года. Михаил Ведерников обратил внимание Николая Козловского на необходимость проработки вопроса содержания ФОКа и компенсации части затрат за счет оказания платных услуг. Он также добавил, что в областном бюджете на 2019 и последующие годы планируется предусмотреть средства на компенсацию части затрат на содержание социального объекта.

В свою очередь Николай Козловский рассказал Михаилу Ведерникову об участии города Великие Луки в двух новых конкурсах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Великолучане разработали проекты по благоустройству территории возле Земляной крепости (грант для малых исторических поселений в 50 млн рублей) и строительству парка в микрорайоне «Дружба» (грант для малых городов в 100 млн рублей). Соответствующие заявки на этой неделе рассмотрит областная межведомственная комиссия, а затем документы будут направлены в Минстрой РФ. Врио губернатора идею одобрил и выразил готовность оказать содействие в сопровождении заявок.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсуждался вопрос проведения нового конкурса на замещение должности главного врача Межрайонной великолукской больницы.