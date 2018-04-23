В СУ СКР по Псковской области состоялись занятия по пожарной безопасности

20:56, 23 апреля 2018, ПАИ

2018 год в системе МЧС России объявлен Годом культуры безопасности. Безопасность – это одна из важнейших потребностей человечества. Поэтому очень важно прививать и развивать культуру безопасности у граждан. На территории города Пскова сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области проводят комплекс мероприятий, способствующих формированию культуры безопасности у всех категорий населения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

23 апреля с целью повышения уровня подготовки знаний сотрудников в сфере пожарной безопасности и отработки действий при обнаружении пожара, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провел тематическое занятие по соблюдению требований пожарной безопасности с сотрудниками Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

В рамках занятия сотрудником чрезвычайного ведомства была организована тренировка по эвакуации с максимальным охватом сотрудников Следственного управления. Особое внимание было обращено на содержание путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие инструкций о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара, уровень знаний обслуживающим персоналом своих обязанностей в случае возникновения пожара и при использовании первичных средств пожаротушения, исправность телефонной связи.

Основная задача, которую ставят перед собой сотрудники МЧС, проводя подобные профилактические мероприятия, – сделать все возможное, чтобы не допустить печальных последствий халатного отношения к собственной безопасности, а также повысить уровень подготовки сотрудников и отработать алгоритм действий при обнаружении пожара или признаков горения.

На занятии были рассмотрены вопросы:

- о складывающейся пожароопасной обстановке на территории города Пскова;

- о причинах возникновения пожара;

- о действиях при обнаружении пожара;

- о правилах пользования первичными средствами пожаротушения и т.д.

Также особое внимание было уделено вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в весенне-летний период.

К сожалению, бывают случаи, когда из-за небрежного и халатного отношения людей, пожары происходят не только в домах и квартирах, но и на рабочих местах. Незнание алгоритма действий при обнаружении возгорания ведёт к совершению необдуманных и неграмотных действий, которые приводят к печальным последствиям.

В ходе встречи инспектор напомнил телефоны вызова экстренных оперативных служб, телефон доверия Главного управления МЧС России по Псковской области, по которому можно сообщить о фактах нарушения правил пожарной безопасности, дал ответы на интересующие вопросы. После окончания беседы, каждый сотрудник расписался в журнале противопожарного инструктажа и получил памятку.