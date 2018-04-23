В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды

21:07, 23 апреля 2018, ПАИ

Неотъемлемой частью повседневной жизни подразделений МЧС России являются строевые смотры, которые проводятся регулярно. В ходе них проверяется внешний вид сотрудников – его соответствие установленным требованиям. Один из таких смотров прошел в Главном управлении МЧС России по Псковской области сегодня, 23 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Форменная одежда – это унифицированный по существенным внешним признакам комплект предметов одежды и обуви (обмундирование), а также снаряжения, предназначенных для ношения сотрудниками. К существенным признакам формы одежды относятся конструкция и цвет обмундирования, декоративно-различительные элементы установленных цветов – канты, лампасы, просветы на погонах, петлицы; фурнитура установленных образцов, наконец, погоны. Форма одежды носится в строгом соответствии с действующими нормативными актами.

В ходе сегодняшнего строевого смотра было проверено соблюдение сотрудниками правил ношения форменной одежды, наличие у них удостоверений и личных жетонов, аккуратность и правильность нашивки погон, эмблем, шевронов, размещение знаков отличия, соответствие требованиям обуви.

Также была проверена укомплектованность «тревожных» сумок. Строевой смотр проходил под руководством ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Псковской области полковника Евгения Сычева.

В целом можно отметить, что подобные строевые смотры способствуют повышению строевой культуры и выучки, помогают укреплению дисциплины, организованности и уставного порядка в подразделениях.