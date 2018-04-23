Президент РФ подписал закон о санации страховщиков
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о санации страховых компаний. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно закону, Центробанк будет применять механизм санации для предупреждения банкротства страховщиков. Речь идет о тех компаниях, уход которых с рынка может привести к социальной напряженности или системным проблемам в страховом секторе как на федеральном, так и региональном уровне.
Закон был принят Госдумой 12 апреля и одобрен Совфедом 18 апреля.