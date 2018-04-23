Жителям посёлка Плюсса напомнили меры противопожарной безопасности

21:22, 23 апреля 2018, ПАИ

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам на территории Плюсского района в поселке Плюсса в рамках профилактических операций «Лето», «Отдых» и «Антипал» провели мероприятие на тему соблюдения требований правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период, а так же соблюдения требований правил пожарной безопасности в быту, содержание территорий прилегающих к лесным массивам, правилам разведения костров и открытого огня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе профилактического мероприятия осуществлен подворовой обход домовладений, проведены инструктажи в области пожарной безопасности, распространены памятки и листовки на противопожарную тематику. На информационных стендах поселка и остановках общественного транспорта размещены листовки о соблюдении требований пожарной безопасности.