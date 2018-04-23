Путин ужесточил ответственности за уклонение от принудительных работ

21:30, 23 апреля 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым ужесточил наказание за уклонение от принудительных работ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно закону, в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо при его признании злостным нарушителем порядка и условий отбывания работ, оставшаяся часть наказания заменяется лишением свободы.

Кроме того, суд имеет право заключить под стражу осужденного к принудительным работам, если он уклоняется от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный срок. Срок заключения под стражу при этом не должен превышать 30 суток до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы.

Документ был принял Госдумой 12 апреля и одобрен Совфедом 18 апреля.