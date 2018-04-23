Путин ужесточил ответственности за уклонение от принудительных работ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым ужесточил наказание за уклонение от принудительных работ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно закону, в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо при его признании злостным нарушителем порядка и условий отбывания работ, оставшаяся часть наказания заменяется лишением свободы.
Кроме того, суд имеет право заключить под стражу осужденного к принудительным работам, если он уклоняется от получения предписания территориального органа уголовно-исполнительной системы о направлении к месту отбывания наказания или не прибывшего к месту отбывания наказания в установленный срок. Срок заключения под стражу при этом не должен превышать 30 суток до рассмотрения вопроса о замене принудительных работ лишением свободы.
Документ был принял Госдумой 12 апреля и одобрен Совфедом 18 апреля.