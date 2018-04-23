На саммите «Большой семёрки» создана спецгруппа по «отслеживанию поведения России»

21:36, 23 апреля 2018, ПАИ

Глава МИД стран G7 на встрече в Торонто решили организовать спецкомиссию, задачей которой будет «проявлять бдительность в отношении России». Об этом заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, передает Reuters.

«Мы вчера решили создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств», — пояснил он, намекая на попытку отравления в Солсбери британского агента Сергея Скрипаля, причастность к которой РФ отвергает.

По словам Джонсона, страны «Большой семерки» будут вместе изучать действия России и давать им объективную оценку.

По данным журналистов, итоговое заявление G7 будет выдержано в жестких тонах по вопросам политики России в отношении Украины и Сирии.