0
22:20
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
21:07
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
20:48
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
20:39
Дедовичским школьникам студенты-медики напомнили правила оказания первой доврачебной помощи
20:06
ГИБДД напоминает псковичам о порядке регистрации транспортных средств по четвергам и пятницам
19:35
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
16:12
Три региональные награды предложил ввести врио губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян

Спрос на поездки в Турцию в летний сезон вырос у ряда российских туроператоров в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции. «У некоторых туроператоров Турция показала сумасшедший рост — прирост до двух раз по сравнению с прошлым годом»,— приводит ее слова ТАСС.

По данным АТОР, в топ-5 туристических направлений летнего отдыха у россиян, помимо возглавляющей рейтинг Турции, в этом году вошли Сочи, Греция, Тунис и Испания. Среди популярных направлений также Италия, Болгария и Таиланд.

По словам Ломидзе, у россиян нет сложностей с получением шенгенских виз: «Никаких ограничений нет, не видим динамику по увеличению отказов в визах». При этом трудности с получением американских виз заставляет АТОР прогнозировать снижение турпотока из России в США.

Спрос на поездки граждан России в Великобританию снизился на 10% на фоне сложной политической ситуации между странами. «Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ»,— отметила Майя Ломидзе.

Напомним, после закрытия консульства США в Санкт-Петербурге и с приближением сезона отпусков россиянам становится все сложнее получить американскую визу. Записаться на собеседование сейчас практически невозможно не только в российских визовых центрах, но и в консульствах США в Грузии и Армении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
23 апреля 2018
Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
23 апреля 2018
В ГУ МЧС России по Псковской области прошёл строевой смотр в связи с переходом на летнюю форму одежды
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
23 апреля 2018
Вопросы развития Великих Лук обсудил Михаил Ведерников с Николаем Козловским
Дедовичским школьникам студенты-медики напомнили правила оказания первой доврачебной помощи
23 апреля 2018
Дедовичским школьникам студенты-медики напомнили правила оказания первой доврачебной помощи
ГИБДД напоминает псковичам о порядке регистрации транспортных средств по четвергам и пятницам
23 апреля 2018
ГИБДД напоминает псковичам о порядке регистрации транспортных средств по четвергам и пятницам
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
23 апреля 2018
Ольга Бочканова о форуме МГЕР: Было очень познавательно
Три региональные награды предложил ввести врио губернатора Псковской области
23 апреля 2018
Три региональные награды предложил ввести врио губернатора Псковской области 2
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области
23 апреля 2018
Утверждено техзадание для разработки флага и герба Псковской области

Идет загрузка...