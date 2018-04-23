Турция стала самым популярным туристическим направлением у россиян

21:44, 23 апреля 2018, ПАИ

Спрос на поездки в Турцию в летний сезон вырос у ряда российских туроператоров в два раза по сравнению с прошлым годом, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции. «У некоторых туроператоров Турция показала сумасшедший рост — прирост до двух раз по сравнению с прошлым годом»,— приводит ее слова ТАСС.

По данным АТОР, в топ-5 туристических направлений летнего отдыха у россиян, помимо возглавляющей рейтинг Турции, в этом году вошли Сочи, Греция, Тунис и Испания. Среди популярных направлений также Италия, Болгария и Таиланд.

По словам Ломидзе, у россиян нет сложностей с получением шенгенских виз: «Никаких ограничений нет, не видим динамику по увеличению отказов в визах». При этом трудности с получением американских виз заставляет АТОР прогнозировать снижение турпотока из России в США.

Спрос на поездки граждан России в Великобританию снизился на 10% на фоне сложной политической ситуации между странами. «Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ»,— отметила Майя Ломидзе.

Напомним, после закрытия консульства США в Санкт-Петербурге и с приближением сезона отпусков россиянам становится все сложнее получить американскую визу. Записаться на собеседование сейчас практически невозможно не только в российских визовых центрах, но и в консульствах США в Грузии и Армении.