Путин ужесточил ответственность за махинации в сфере госзакупок

21:59, 23 апреля 2018, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает уголовную ответственность за нарушения в сфере госзакупок. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Уголовный кодекс (УК) РФ дополнен новыми статьями: 200.4 «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» и 200.5 «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

В статье 304 УК РФ зафиксирована ответственность за провокацию подкупа в сфере закупок и соответствующие изменения внесены в статью 46 УК РФ о штрафах.

Преступления, предусмотренные ст. 200.4 и ст. 200.5 УК РФ, будут расследовать следователи Следственного комитета. Согласно новой редакции статьи 200.4 «Злоупотребление в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» вводится наказание «за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, совершаемое из корыстной или иной личной заинтересованности лицами, которые не являются должностными лицами, или лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации». Если причинен крупный ущерб, то устанавливается максимальное наказание — лишение свободы до трех лет. При особо крупном ущербе или совершении деяния группой лиц по предварительному сговору последует лишение свободы до семи лет.