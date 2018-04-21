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«Президентские состязания» среди школьников состоялись в Опочке и Порхове

19 апреля в городе Опочка прошли Третьи межмуниципальные соревнования Областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в областном Центре спортивной подготовки. В соревнованиях приняли участие 6 команд, 93 человека.

Места распределились следующим образом:

1 место – Пушкиногорская СОШ;

2 место – Пустошкинский ЦО;

3 место – СП «Гимназия», г. Опочка;

4 место – Красногородская СШ;

5 место – Новоржевская СШ;

6 место – Себежская СОШ

20 апреля в городе Порхове прошли Четвертые межмуниципальные соревнования Областных спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В соревнованиях приняли участие 6 команд, 87 человек.

Места распределились следующим образом:

1 место – Струго-Красненская СОШ;

2 место – Дедовичская СШ №1;

3 место – Бежаницкая СШ;

4 место – Плюсская СОШ;

5 место – СОШ №3, г. Порхов;

6 место – СОШ №1, г. Дно

Команды, занявшие 1-3 места, вышли в финальные соревнования, которые будут проводиться в поселке Пушкинские Горы с 15 по 16 мая 2018 года.

 

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