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Общество

Обвиняемые в гибели десантников 6-й роты в Чечне предстанут перед судом спустя 18 лет

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Арслана Таушева и Расула Кошманбетова, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, что Таушев и Кошманбетов в составе банды под руководством Хаттаба 29 февраля 2000 года в районе н.п. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики совершили вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск Министерства обороны Российской Федерации. В результате боя погибло 84 военнослужащих, 4 получили ранения.

Расследование по делу проведено Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Шатойский районный суд Чеченской Республики.

В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

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